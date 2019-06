32 transmigranten opgepakt bij controles op DK-bus en station Adinkerke Bart Boterman

24 juni 2019

15u51 10 De Panne De politie Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) heeft donderdagavond 32 transmigranten opgepakt bij controles in De Panne en Adinkerke. Het ging om 10 Irakezen, 9 Afghanen, 7 Iraniërs, 4 Pakistanen en 2 Soedanezen.

“De actie focuste zich voornamelijk op de busverbinding tussen Adinkerke en Duinkerke, de zogenoemde DK-bus, ter hoogte van grensovergang Le Perroquet. Ook aan het station van Adinkerke vonden controles plaats”, zegt politiewoordvoerster Ine Deburchgraeve. De PZ Westkust kreeg versterking van de PZ Polder, PZ Middelkerke, PZ Vlas en de cavalerie en interventiedienst van de federale politie. Ook Dienst Vreemdelingenzaken was betrokken bij de actie en besliste geval per geval over het lot van de transitmigranten.

“In de PZ Westkust houden we de vinger aan de pols wat betreft de transitmigrantenproblematiek. Op zeer regelmatige basis vinden dan ook acties plaats. Met dank aan alle betrokken politiemensen, kunnen we steeds een mooi staaltje samenwerking voorschotelen”, voegt Deburchgraeve nog toe. Het resultaat van de actie bewijst dat er dagelijks nog heel wat transmigranten vanuit Frankrijk naar ons land komen om ergens in een vrachtwagen of schip richting het Verenigd Koninkrijk te kruipen.