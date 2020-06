30 meter grasberm gaat in de vlammen op Bart Boterman

04 juni 2020

14u15 0 De Panne De brandweer is woensdag rond 13.20 uur opgeroepen voor een brand in de Smekaertstraat in Adinkerke.

Een strook berm met gras, van dertig meter lang, stond in brand. De brandweer had het incident snel onder controle door te blussen. Hoe de brand ontstond, is niet duidelijk. Mogelijk ligt de oorzaak bij een weggegooide sigaret, in combinatie met de droogte.