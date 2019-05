3.200 euro boete omdat je een bord kaaskroketten niet betaalt? Dat moet de ‘schrik van de kusthoreca’ zijn Jelle Houwen

24 mei 2019

10u31 1 De Panne Twee maanden cel en een boete van 3.200 euro. Dat riskeert de 48-jarige Nadine W. omdat ze niet betaalde voor een bordje kaaskroketten en een koffie in Casa Nostre in De Panne. Nadine W. staat al maanden gekend als ‘de schrik van de kusthoreca.’

Deze maand alleen al stond ze minstens zesmaal terecht, maar telkens stuurde ze haar kat. Ook vrijdag daagde ze niet in de rechtbank op. “Ze heeft geen tijd, want ze is wellicht gaan eten”, sprak de procureur cynisch. De vrouw pleegde in enkele maanden tijd al meer dan honderd feiten, er hangt haar nu al meer dan vijf jaar cel en enkele tienduizenden euro’s boete boven het hoofd. Hallucinant veel. “Maar dat is de enige manier om haar te doen stoppen. Ooit”, klinkt het. Nadine W. kan immers pas opgepakt worden als haar celstraffen in totaal meer dan drie jaar bedragen. Dat zit er nu echt wel aan te komen. Het is dé hoop van de horecazaken aan de kust.