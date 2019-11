2 jaar effectieve celstraf voor reeks vernielingen én geweld tegen politie, met samoeraizwaard Bart Boterman

22 november 2019

13u39 0 De Panne Een man (40) uit De Panne is tot twee jaar cel en 2.400 euro boete veroordeeld voor een reeks vernielingen en geweld tegen de politie. Beklaagde Tom S. bedreigde de politie zelfs met een samoeraizwaard.

Op het proces op de Veurnse rechtbank stelden in totaal acht mensen zich burgerlijke partij tegen de man. De eerste feiten dateren van 30 september en 1 oktober vorig jaar, waarbij Tom S. de ramen van het huis van de buren van zijn oom had ingegooid met houtblokken. Volgens de advocaat van het slachtoffer lijdt de bewoonster sindsdien aan angstaanvallen. Ze krijgt 2.500 euro schadevergoeding voor de glasbreuk en een deskundige moet haar blijvende angsten onderzoeken.

Hoefijzer

Twee weken laten werd Tom S. opnieuw opgepakt, in de Havana Pub in de Nieuwpoortlaan in De Panne. Ook daar sneuvelden ramen omdat hij uitzinnig was. Hij moet de zaak 1.850 euro betalen van de rechter. Op 28 maart dit jaar liet de man alweer van zich horen, letterlijk dan. De politie werd opgeroepen voor nachtlawaai. Bij aankomst van de patrouilles aan zijn flat in de Nieuwpoortlaan, bleek dat hij een hoefijzer door het raam had gegooid, op de voorruit van een Ford Focus. De eigenaar krijgt 750 euro. Maar tijdens die interventie veliep het contact met de politie allerminst vlot.

Samoeraizwaard

Na lang aandringen opende hij zijn deur op een kier, maar achter de deur verborg hij een samoeraizwaard. Toen agenten dat zagen, trokken ze hun wapen. Maar Tom S. weigerde zich over te geven. Hij stapte vervolgens met gestrekte arm en het zwaard naar buiten. Eenmaal overmeesterd, vond de politie nog een mes bij hem. Maar het was nog niet afgelopen, want Tom S. verzette zich nog hevig en in de combi trapte hij op de borst van de agenten. De vier politiemannen kregen elk 750 euro schadevergoeding.

Verslaving

Volgens de advocaat van Tom S. waren de baldadigheden het gevolg van een verslaving aan drugs, drank en medicijnen. “Onder invloed weet hij gewoon niet meer wat hij doet. In principe is het geen kwaadaardig persoon. Geef hem een kans om aan zijn problematiek te werken”, klonk het pleidooi. Zelf weigerde de beklaagde te verschijnen op het proces. Omdat hij al een lang strafblad heeft, besloot de rechter hem effectief te veroordelen tot 2 jaar effectief en een geldboete van 2.400 euro.