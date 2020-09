19-jarige agressieveling riskeert jaar cel: hij valt toeristen aan met wodkafles Bart Boterman

08 september 2020

15u36 0 De Panne Een 19-jarige uit De Panne riskeert 12 maanden cel voor twee feiten van slagen en verwondingen op de Zeedijk in De Panne, begin juli. Bij een feit deelde hij een kopstoot uit aan een vrouw. Bij het andere viel hij iemand aan met een lege fles wodka.

De jongeman belandde in voorhechtenis voor wat hij uitstak op 3 juli. Volgens het Openbaar Ministerie was hij samen met nog twee minderjarigen lege flessen aan het stukgooien ter hoogte van het Leopold I-monument.

Toen een groepje jonge toeristen hen daarop aansprak, schoot dat in het verkeerde keelgat. Er ontstond een gevecht. De toeristen vluchtten richting het café L’Oasis, maar werden achtervolgd. Op de stoep haalde T.C. uit met een fles wodka, richting het gezicht van een slachtoffer. Die kon de aanval afweren, maar de lege fles spatte uiteen op diens arm. De uitbaters van L’Oasis kwamen tussenbeide. De politie kon T.C. en zijn twee minderjarige kompanen klissen. T.C. verklaarde dat hij zijn vriend wilde beschermen toen die slaag kreeg.

Foto’s van volle maan

Wat bleek? Twee dagen eerder hadden ze T.C. al opgepakt. De jongeman was toen cannabis aan het roken samen met vrienden op een muurtje aan de zeedijk. Een koppel was er foto’s aan het nemen van de volle maan, maar de jongeren dachten dat het koppel hen fotografeerde. Ze stapten op het koppel af en er ontstond een hevige discussie. De vrouw van het koppel besloot een foto te nemen van de jongeren met haar smartphone als bewijsmateriaal. Intussen belde haar man de politie. Dat de vrouw die foto nam, kon T.C. niet verkroppen. Hij nam de smartphone af, eiste dat ze de foto verwijderde en deelde een kopstoot uit. De vrouw was net geopereerd aan haar oog.

Lesje geleerd

Eerder al werd T.C. veroordeeld voor diefstal met geweld. Het Openbaar Ministerie eiste 12 maanden cel, mogelijk met probatievoorwaarden zoals een cursus agressiebeheersing en begeleiding voor zijn drugsproblematiek. Er werd gesteld dat de beklaagde een zeer kort lontje heeft en erg agressief kan zijn.

De verdediging van T.C. stelde dat de jongeman de ernst van zijn daden nu wel inziet na twee maanden voorhechtenis. “Hij heeft zijn lesje wel geleerd. Ik vraag enige mildheid aan de dag te leggen bij het vonnis.” Uitspraak op 22 september. De twee minderjarigen kwamen al voor de jeugdrechter en kregen huisarrest.