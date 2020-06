18 maanden cel voor duo dat klanten van tabaksshops bestal: 20.000 euro buit Bart Boterman

23 juni 2020

12u56 0 De Panne Twee Noord-Fransen van 39 en 36 jaar zijn tot 18 maanden veroordeeld omdat ze, soms met geweld, klanten van tabaksshops in de Duinkerkekeiweg in Adinkerke bestalen. Ze zouden in totaal voor 20.000 euro buit hebben gemaakt tijdens meerdere feiten in het najaar van 2017 en begin 2018.

Jimmy D. en Rudy B. reden telkens met hun wagen vanuit Calais naar Adinkerke en lagen op de loer om Fransen en Britten die net grote hoeveelheden tabak in de shops hadden gekocht, te bestelen. Sommigen kregen een duw en zagen de dozen tabak of sloffen sigaretten uit hun handen getrokken. Toen een ouder echtpaar net met de wagen zou vertrekken, werden potten met tabak uit de koffer gestolen. Soms braken de twee ook gewoonweg binnen in een wagen, zoals toen de eigenaar tabak had gekocht en nadien een wandeling ging maken.

Volgens het Openbaar Ministerie zou in totaal voor liefst 20.000 euro buit zijn gemaakt. De daders verkochten de sigaretten en tabak door aan truckers. Politie en parket slaagden erin de daders te identificeren aan de hand van ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning en camerabeelden. De twee kwamen echter niet opdagen op verhoren en stuurden ook hun kat naar de rechtbank. Het openbaar ministerie eiste 18 maanden cel en 1.200 euro boete. Gezien de twee verstek lieten, besloot de rechter die straffen dan ook toe te kennen.