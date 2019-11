12 evacuaties door keukenbrand in appartement Bart Boterman

12 november 2019

13u24 0 De Panne In de Leopold II-laan in De Panne zijn zondagavond twaalf mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Bewoners wilden frituren, hadden een potje met olie gevuld en op dat het fornuis gezet.

Er ontstond echter brand en de vlammen sloegen in de dampkap. De brandweer had het incident snel onder controle, maar er was wel enige rook-, brand- en waterschade in het appartement. Na een uurtje konden de geëvacueerde bewoners terugkeren, uitgezonderd van de mensen bij wie de brand ontstond. Zij brachten een nachtje op hotel door.