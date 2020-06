1 jaar cel voor diefstal met geweld in Proxy Delhaize in de Zeelaan Bart Boterman

30 juni 2020

14u22 12 De Panne Een 36-jarige man kreeg 1 jaar effectieve celstraf van de Veurnse strafrechter voor twee diefstallen in de Proxy Delhaize in de Zeelaan in De Panne, waarvan eentje met geweld. De man was op dat moment op penitentiair verlof ‘dankzij’ de coronacrisis, maar keerde niet terug naar de cel.

Op 14 mei stal Sven D.R. twee flesjes Grimbergen. Toen hij op 2 juni terug kwam, stal hij tongfilet en opnieuw wat blikjes bier. De uitbater herkende hem en belde de politie. Toen hij Sven D.R. probeerde te verhinderen om te vluchten, ontstond duw-en-trekwerk. De uitbater was hierdoor een drietal dagen arbeidsongeschikt. Het openbaar ministerie eiste 1 jaar cel gezien enkele eerdere veroordelingen.

Penitentiair verlof dankzij corona

Op het moment van de feiten was de beklaagde immers op penitentiair verlof door de coronacrisis. Gedetineerden met relatief lichtere veroordelingen op hun kerfstok mochten naar huis, om de verspreiding van het virus in de gevangenissen te beperken. De man keerde echter niet terug. Ook voor de rechtbank liet hij verstek, tot ergernis van zijn advocaat. “Ik had een werkstraf willen vragen, maar besef dat dit niet mogelijk is omdat mijn cliënt niet aanwezig is. Toch vraag ik enige mildheid aan de dag te leggen. Het zijn levensmiddelen die hij stal, hé. Sommigen kopen eten, maar die man zit met een probleem en koopt bier. Hij heeft die vis zelfs teruggegeven, maar de uitbater wou hem alsnog tegenhouden, waarop duw-en-trekwerk ontstond”, pleitte advocaat Stijn Leliaert.

Riante schadevergoeding

De rechter besloot Sven D.R. toch te veroordelen tot 1 jaar cel. Hij moet de uitbater van de Proxy Delhaize ook 1.000 euro schadevergoeding betalen voor het geweld, 28,50 euro voor de gestolen koopwaar en 480 euro rechtsplegingsvergoeding.