Uitbaters billenkarverhuur Arizona dankbaar na zware brand: “Voorbijgangers, buren, ons personeel... zonder hun hulp was zaak volledig vernield geweest” Bart Boterman

15 juli 2020

15u59 2 De Panne Elise Bruynoghe en Filip Dequeecker van fietsen- en billenkarverhuur Arizona op de Zeedijk in De Panne halen opgelucht adem na de vermeden ramp van dinsdagavond. In een batterij van een elektrische fiets was kortsluiting ontstaan. Wat rookontwikkeling ontaardde in ontploffingen en grote steekvlammen. Gelukkig snelden heel wat mensen de uitbaters te hulp bij het blussen. “We zijn iedereen zo dankbaar.”

De zaakvoerders van Arizona waren rond 21.30 uur, na een drukke dag, nog even aan het napraten met de jobstudenten. “We gingen eigenlijk net afronden, de zaak sluiten en naar huis vertrekken. Plots zagen we rook tevoorschijn komen in de hoek, bij een van onze elektrische fietsen die hersteld moest worden. Dit had geen vijf minuten later moeten gebeuren, want dan waren we al vertrokken”, getuigt Elise Bruynoghe.

“Enkele seconden na de rookontwikkeling volgde een ontploffing en een steekvlam. Daarna volgden nóg meer ontploffingen en grotere steekvlammen. We stonden eerst machteloos toe te kijken, maar besloten te beginnen blussen met ons brandblusapparaat. Intussen startten we ook met het wegnemen van de fietsen, go-carts, segways en elektrische wagentjes die ernaast stonden. Maar de vlammen verdwenen maar niet ondanks het blussen”, gaat Elise verder.

“Invasie”

“Gelukkig hadden we onze buren nog. Ze kwamen aangestormd met meerdere brandblusapparaten en begonnen die eveneens leeg te spuiten. Het is frappant hoe hard een batterij van een elektrische fiets kan branden. Intussen was de rookontwikkeling al erg groot. Plots was het hier een invasie van mensen. Toeristen op de Zeedijk zagen dat er iets gaande was en schoten ons te hulp. Iedereen hielp mee onze go-carts en fietsen buiten te zetten, want alles stond reeds binnen. In geen tijd, ik weet niet hoe zoiets mogelijk was, stond nagenoeg alles buiten. Toen de brandweer aankwam, was het vuur grotendeels geblust. We zijn ons personeel, de buren en de voorbijgangers ontzettend dankbaar”, aldus Elise Bruynoghe.

Een jobstudent werd met lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. “Hij is onze held. Hij is samen met Filip nog naar de kelderverdieping gelopen om een tweede brandhaard te blussen. Er was wat brandend materiaal naar beneden gevallen. Maar hij mocht het ziekenhuis alweer verlaten, gelukkig maar.” Uiteindelijk bleef de schade beperkt tot twee verbrande elektrische fietsen en roetafzetting in de zaak.

“We zijn uiteindelijk rond 23 uur naar huis kunnen vertrekken, na het eerste poetswerk. Woensdagmorgen hebben we nog verder gepoetst en woensdagmorgen om 9 uur kon onze zaak alweer open. We mogen echt van geluk spreken. Dit had zo veel erger gekund”, aldus Elise. Maar ze heeft ook lessen getrokken. “De brandweer heeft ons nog eens gewezen op het gevaar van de batterijen van elektrische fietsen. Die zullen we in elk geval nooit meer opladen als we niet aanwezig zijn in de zaak”, besluit Elise.