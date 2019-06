“Te duur en geen visie”: oppositie stemt tegen aankoop grond voor nieuw toerismekantoor GUS

29 juni 2019

07u04 13 De Panne “Te duur voor een losse flodder”, zo vatte Frans Buyse (CD&Vplus) de kritiek van de oppositie samen. Die stemde tegen de aankoop van de grond op de hoek van de Duinkerkelaan en de Zeelaan, waar de meerderheid een toerismekantoor wil realiseren.

De gemeente koopt die grond aan voor 360.000 euro en heeft ook het pand ernaast gekocht voor 279.000 euro. “We willen daar een gebouw optrekken zoals het er vroeger uitzag, want dat is verplicht door het Agentschap Onroerend Erfgoed”, zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “Een voorzichtige raming leert ons dat dit project twee miljoen euro zal kosten. Op de gelijkvloerse verdipeing zullen we de balie voor Toerisme De Panne inrichten. Alle andere pistes liggen nog open. Bekostigen we dat project alleen of gaan we een samenwerking aan met een private partner? Wat doen we met de verdiepingen boven Toerisme De Panne? Het zijn vragen waarop we nog geen antwoord hebben. We maken nu eerst werk van de plannen en zullen dan een nieuwe bouwvergunning aanvragen. Nu zit de dienst Toerisme in het gemeentehuis. Na de verhuis komt daar meer ruimte vrij. Daarnaast laten we een haalbaarheidsstudie opmaken om te zien of we de bibliotheek kunnen verhuizen naar de Sint-Pieterskerk.”

De oppositie viel vooral over de kostprijs en het gebrek aan visie. “Jullie kopen beide sites aan zonder te weten wat er in de plaats zal komen”, reageerde Pol George (CD&Vplus) tijdens de gemeenteraad. “Deze site is ook niet zo vlot toegankelijk als de huidige locatie”, voegde Frans Buyse eraan toe. “We planten het toerismekantoor in waar de toerist komt, namelijk op weg naar het strand”, repliceerde Degrieck. Uiteindelijk stemde de oppositie tegen.