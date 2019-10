‘Survival-expert’ riskeert 4 maanden cel voor bezit hakbijl Bart Boterman

18 oktober 2019

15u49 0 De Panne Een 40-jarige man uit De Panne riskeert 4 maanden cel en 1.600 euro boete voor verboden wapendracht in centrum De Panne. De politie trof de man begin dit jaar aan in het bezit van een hakbijl en twee lemmeten van een zakmes.

Tijdens een verhoor verklaarde Jeremy D. dat hij de wapens draagt omdat hij zich als survival-expert soms bijschoolt in het Calmeynbos, door daar af en toe te overnachten. Maar de procureur op het proces in Veurne merkte op dat de man ook drugs bij had en in het verleden al werd veroordeeld voor verboden wapendracht. De man liet verstek en zou nu in Affligem ingeschreven staan. Vonnis 15 november.