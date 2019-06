‘Sexy kontjes welkom, sigarettenpeuken niet’, De Panne komt met opmerkelijke affiche GUS

12u25 2 De Panne Een campagnebeeld met vrouwelijke en mannelijke achterwerken en daarbij de slogan ‘No butts on our beach, except these’. Daarmee maakt De Panne vanaf 1 juli duidelijk dat er een rookvrije strandzone is ingericht.

“We willen geen peuken op het strand”, onderlijnt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “Daarnaast vinden veel mensen, vooral gezinnen met jonge kinderen, het storend als er mensen roken op het strand. Daarom experimenteren we deze zomer met een rookvrije strandzone tussen het Leopold I-monument en het Bortierplein. Boetes zullen we niet uitschrijven maar we rekenen wel op het gezond verstand van de badgasten. Om de aandacht op die nieuwigheid te vestigen, zochten we een opvallend campagnebeeld. We zinspeelden met het Engelse woord ‘butt’ dat zowel peuk als kont betekent. Voor alle duidelijkheid, de gebruikte foto’s van achterwerken zijn stockfoto’s. Het is niet het schepencollege”, grapt de burgemeester. Daarnaast zijn bij de redders en Toerisme De Panne strandasbakjes verkrijgbaar.