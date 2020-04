Pretparkbezoek zal er na corona helemaal anders uitzien: Plopsa wil ochtend- en avondshift en aangepaste wachtrijen Gudrun Steen

09 april 2020

14u09 4 De Panne Een pretparkbezoek na de coronacrisis zal er helemaal anders uitzien. Eerst temperatuur laten meten, daarna op anderhalve meter aanschuiven en medewerkers die vervolgens de beugels ontsmetten. De Plopsa-groep is volop bezig met de opmaak van een plan om zijn pretparken in binnen- en buitenland te openen. Het is de nationale veiligheidsraad die het licht op groen moet zetten.

“De gezondheid komt op de eerste plaats”, onderlijnt Van den Kerkhof. “Pas wanneer dat gegarandeerd kan worden gaan we open.” Ondertussen maakt de Plopsa-groep, met pretparken in België, Nederland, Duitsland en Polen, een plan op. Wat houdt dat concreet in? “De bezoekers moeten voor ze binnen gaan in het park eerst door een container. Dat kan per gezin. Daar meten we hun temperatuur en moeten ze verplicht hun handen wassen. We kunnen draaien op één derde van onze capaciteit. Voor Plopsaland De Panne komt dat neer op ongeveer 4000 mensen. Om een maximum aan bezoekers te laten genieten zouden we werken met een ochtendshift van 9 tot 15 uur en dan een avondshift van 16 tot 22 uur. De bezoekers zullen ruimschoots de tijd hebben om van alle attracties te genieten omdat we minder mensen toelaten op hetzelfde moment. Op de grond schilderen we de wachtvakken op anderhalve meter van elkaar bij de attracties, winkels en horecapunten die open zijn. Onze medewerkers ontsmetten na elke beurt de beugels van de attracties. Shows zullen niet kunnen plaatsvinden. Ook de ‘meet & greet’ met de Studio 100-figuren zie ik niet haalbaar omdat onze medewerkers telkens wisselen van pak.” Plopsa kijkt voor de opmaak van zijn plan vooral naar hoe ze pretparken heropstarten in China, Zuid-Korea, Nederland en Duitsland.

Concreet

In het systeem dat Plopsa nu aan het uitwerken is, zouden zo goed als alle geplande seizoensmedewerkers en jobstudenten aan de slag kunnen blijven. “Inderdaad”, bevestigt de ceo. “We zijn namelijk vroeger open en sluiten later. Er zal ook extra inzet nodig zijn om alles veilig te laten verlopen. We zijn nu nog volop in planfase. Eens alles op papier staat toetsen we dat af bij twee medische experts en daarna gaat het richting de nationale veiligheidsraad. We hopen dat die een verschil zal maken tussen festivals en pretparken. Wij hebben de ruimte om de social distancing te respecteren. Een pretpark coronavriendelijk inrichten vraagt een investering maar dat is nu niet doorslaggevend. We merken; zeker bij dit mooie weer; dat mensen naar buiten willen en plezier maken. We willen hen dat graag aanbieden als het veilig en gezond kan. Mocht de nationale veiligheidsraad ons plan goedkeuren dan kunnen we binnen de twee weken onze parken openen. Ik houd er alvast rekening mee dat we deze zomer niet op volle capaciteit zullen kunnen draaien.”