“Mijn advocaat is Sven Nys en hij zal ervoor zorgen dat u uw job kwijt raakt”: vrouw bedreigt agente, maar verwart veldrijder met strafpleiter Bart Boterman

12 juni 2020

15u54 27 De Panne “Mijn advocaat is Sven Nys en die zal ervoor zorgen dat u uw job kwijt raakt.” Dat opmerkelijk dreigement kwam uit de mond van een 61-jarige vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw die vorig jaar door de politie werd tegengehouden in De Panne. Beetje pijnlijk, want ze verwarde de voormalige veldrijder met strafpleiter Sven Mary. Die blijkt haar advocaat overigens helemaal niet te zijn.

De vrouw moest zich in de Veurnse rechtbank verantwoorden voor smaad aan de politie en weerspannigheid. Vorig jaar werd haar voertuig onderschept door de politie, omdat zij en haar man geseind stonden. De man werkte mee met de politie, maar de vrouw gedroeg zich nogal weerspannig. “Ze maakte de politie belachelijk voor de ogen van alle voorbijgangers en riep allerhande scheldwoorden. Tijdens een doorzoeking van het voertuig belemmerde ze meermaals de vaststellingen. Ze riep dat Sven Nys haar advocaat was en hij ervoor zou zorgen dat de inspecteur ter plaatse haar job zou verliezen”, aldus het Openbaar Ministerie in de rechtbank.

Hilariteit in rechtszaal

Het dreigement veroorzaakte enige hilariteit in de zittingszaal. Ook de rechter moest zich inhouden om niet te beginnen schaterlachen. Het Openbaar Ministerie eiste 1 maand cel voor weerspannigheid en smaad. De advocaat van de beklaagde, niet Sven Mary dus, ging voor de vrijspraak. Moest er aan getwijfeld worden: de politie-inspecteur is nog steeds aan de slag. Vonnis op 11 september.