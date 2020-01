“Ik was in paniek en dacht dat ik haar kon helpen”: jonge vader vertelt in assisenhof hoe hij dochtertje van 5 weken dooreenschudde Siebe De Voogt

13 januari 2020

10u40 1 De Panne In het Brugse assisenhof is maandagmorgen het proces gestart tegen Bennet Demeulenaere (25). De jonge vader staat terecht voor doodslag op z'n vijf weken oude dochtertje Romy. Demeulenaere herhaalde tijdens z’n verhoor dat hij het meisje niet dood wilde schudden. “Ik was helemaal in paniek en dacht dat ik haar kon helpen”, herhaalde hij meermaals.

Bennet Demeulenaere (25) maakte tijdens z’n verhoor door voorzitter Willem De Pauw een goede indruk, maar werd wat in het nauw gedrongen toen hij ondervraagd werd over de feiten.

Voorzitter De Pauw: “Vertel eens wat er die namiddag allemaal gebeurd is?”

Demeulenaere: “Ik zat in de keuken filmpjes te kijken op m’n computer, terwijl Romy in de zetel lag te slapen. Ik wilde haar op een bepaald moment verversen en heb haar op haar rugje gelegd. Ik ben in de keuken een pamper gaan halen en ben boven om doekjes gelopen. Ik hoorde dat Romy slijmpjes had, dus ben ik nog fysiologisch water gaan halen. Op een bepaald moment verslikte ze zich. Er belandde wat water op haar gezicht en dat wilde ik afvegen. Ik nam de doekjes van de tafel, maar plots was ze uit de zetel gevallen. Ik heb nog gekeken en gegrepen, maar Romy was met haar gezicht op de grond gevallen. Ik nam haar bij de oksels en zag dat ze niet weende. Ik dacht dus dat er iets mis was. Ik heb geschud, maar kreeg geen reactie. Daarna nam ik haar ondersteboven aan haar knietjes en heb ik nog eens geschud. Ik dacht dat ik dat gezien had in een Engels televisieprogramma. Ik kreeg ook geen reactie en ben naar de kraan gelopen om haar onder koud water te houden. Daarna ben ik naar boven gelopen om mijn vriendin te halen, die daar lag te slapen. Zij zei dat ik de hulpdiensten moest bellen.”

Voorzitter De Pauw: “Waarom heb je dat zelf niet meteen gedaan, als je toch zo in paniek was?”

Demeulenaere: “Ik dacht dat ik het zelf ging kunnen. Ik dacht dat ik haar zelf zou kunnen helpen, maar dat was niet zo. Ik dacht ook meteen over wat ik zou zeggen aan m’n moeder en vriendin. Ik heb aan mezelf gedacht, dat is waar.”

Voorzitter De Pauw: “Je wist toch dat het dooreenschudden van een baby niet mag?”

Demeulenaere: “Tuurlijk wist ik dat, mijnheer. Het was een momentopname. Ik dacht dat Romy bij haar positieven zou komen. Ze weende niet. Ik was in paniek.”

Voorzitter De Pauw: “En waarom heb je niet meteen de waarheid gezegd over wat er met Romy gebeurd was?”

Demeulenaere: “Ik had een gevoel van schaamte en angst. Ik dacht aan mezelf. Mijn eerste gedacht was om te zeggen aan de calltaker dat de hond in de zetel was gesprongen en Romy daardoor gevallen was. Daarna heb ik gezegd dat ze teveel fysiologisch water binnenkreeg. Ik kan niet verklaren waarom ik van versie veranderde. Pas ‘s avonds heb ik gezegd aan m’n moeder wat er gebeurd was, toen ze mijn kamer kwam binnengewandeld.”

Voorzitter De Pauw: “Is er niets anders gebeurd, wat je niet durft te zeggen?”

Demeulenaere: “Absoluut niet, mijnheer. Ik heb Romy geschud en besef goed dat dat het alleen maar erger heeft gemaakt. Ik ben niet de persoon die een kind gewoon zou nemen en dooreenschudden. Dat weet ik van mezelf.”

Voorzitter De Pauw: “De wetsdokter heeft nochtans moeite met uw verhaal?”

Demeulenaere: “Ik heb dat gelezen ja. Maar het was op dat moment geen onnozele val. Ik heb geen verwondingen gezien aan het hoofdje van Romy, maar haar ogen draaiden weg. Ik was in paniek.”

Alcohol en drugs

Tijdens het verhoor werd ook duidelijk dat alcohol en drugs een rode draad vormden tijdens het nog prille leven van Demeulenaere. Ook op Oudejaar, de avond voor de feiten, had de man een tiental pinten gedronken en drie cavaatjes. Hij gaf ook toe dat hij drie jointjes had gerookt. “Het is allemaal begonnen op het KTA in De Panne, waar ik gepest werd in het eerste en tweede middelbaar”, vertelde hij. “Ik zat niet goed in m’n vel. Het pesten heeft er niet goed aan gedaan. Ik deed gewoon mee met de bende en ben zo verslaafd geraakt. Ik kreeg ook antidepressiva van de huisdokter, zodat ik de moed zou hebben om naar school te gaan en alles meer zou kunnen relativeren. Ik heb overwogen daarmee te stoppen in de gevangenis, maar dat ging niet goed.”

“Toen ik met de moeder van Romy samen was ging het beter. Ervoor dronk ik dagelijks 20 à 30 pinten, maar tijdens die relatie niet meer zoveel. Zij dwong me antabuse te nemen, al deed ik dat niet altijd. Af en toe dronk ik toch nog. Ik voelde af en toe het effect, maar niet altijd. Mijn cocaïnegebruik zette ik stop. Soms gebruikte ik wel nog marihuana.” Demeulenaere was lange perioden werkloos, maar had naar eigen zeggen geen problemen om aan z’n drugs te geraken. “Ik moest nooit veel betalen. Ik had een goeie vriend die dealde en kreeg veel van hem. Later betaalde m'n moeder deels mijn drugs.”

Agressie

In het dossier zitten enkele verklaringen van getuigen, die vertellen hoe Demeulenaere bijzonder agressief kon worden als hij z'n zin niet kreeg. “Ik was het gewoon om m’n zin te krijgen en als ik dat niet kreeg, werd ik kwaad. Al was dat eerder verbaal", beweerde de man. “Met m'n stiefpa heb ik wel eens ruzie gehad tot slaans toe. Ik heb hem een paar keer een duw gegeven en schopte ook eens een deuk in z'n wagen. Hij daagde me ook vaak uit. Af en toe kon ik me inhouden, maar andere keren ging ik over de rooie. Nooit heb ik naar m’n moeder of eerste vriendin geslagen. Ik schopte wel eens gaten in de deur en gooide eens met meubilair, maar stak naar hen persoonlijk nooit een vinger uit.”

Na het verhoor van de beschuldigde wordt het proces verdergezet met de getuigenissen van het medisch personeel.