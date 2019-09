Exclusief voor abonnees “Ik ben al blij als ik zelf mijn T-shirt kan aantrekken”: Tristan (23) lijdt al 7 jaar helse pijnen en richt nu met zijn mama fonds op Gudrun Steen Fien Tondeleir

17 september 2019

13u44 0 De Panne “Hoe ik mijn toekomst zie? De volgende dag halen zonder te veel pijn.” Tristan Vandeputte (23) uit De Panne lijdt al zeven jaar aan ondraaglijke spierpijnen en spasmen. Zijn diploma halen lukte niet, werken evenmin. Bovendien krijgt hij geen cent van de overheid. Samen met zijn mama richtte hij een fonds op voor chronische pijnpatiënten.

Tristan is deze zomer naar het festival Graspop in Dessel geweest. Hij wilde naar het optreden van Slayer. Amper aangekomen op de weide moest hij al terugkeren naar een B&B in de buurt wegens te veel pijn. Slayer heeft hij nog net kunnen zien, maar daarna werd het dagenlang recupereren.

