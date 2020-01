“Een goede vader die agressief uit de hoek kon komen”: vrienden schetsen fraaie en minder fraaie kanten van Bennet Demeulenaere Siebe De Voogt

15 januari 2020

11u52 14 De Panne Bennet Demeulenaere (25) was volgens vrienden en kennissen een goede vader, maar kon bij momenten agressief uit de hoek komen. Zeker als hij onder invloed was van cannabis en alcohol. “Zijn moeder had duidelijk schrik van hem. Ik zag haar eens met een blauw oog", getuigde zijn ex-werkgever Danny Huyghebaert.

Bennet Demeulenaere liep tijdens het middelbaar school in het KTA van De Panne. In zijn eerste twee jaren werd hij er gepest, zo bevestigden enkele vrienden van toen. “Ik heb Bennet op dat moment leren kennen”, vertelde Kenny Bruwaert. “Ik was vroeger gepest en Bennet kwam toen voor me op. Het pesten is op latere leeftijd overgegaan.” Een andere schoolvriend gaf aan dat Demeulenaere zich stoer opstelde om aan het gepest te ontsnappen. “Hij begon joints te roken om erbij te horen”, stelde Johno Vanhove. “Het was zijn manier om iets te doen aan het pesten. We rookten er in die periode een achttal per dag.”

Agressief

Wanneer hij onder invloed was van cannabis of alcohol kon Demeulenaere volgens zijn vriendenkring agressief uit de hoek komen. Getuigen hadden het vooral over verbaal geweld, maar ook fysiek durfde de vader soms eens zijn vuisten bovenhalen. Zo zou hij in het najaar van 2016 betrokken zijn geweest bij een vechtpartij op de Markt in De Panne. Twee weken eerder had hij volgens een kameraad ook zijn eerste vriendin al eens een slag gegeven.

Als hij gedronken had, begon hij tegen iedereen wat ruzie te zoeken. Ik zag hem ooit eens fysiek agressief tegenover zijn moeder en stiefvader. We zijn toen zelfs moeten tussenkomen Kok Danny Huyghebaert

De gekende chef-kok Danny Huyghebaert had Demeulenaere in de loop van 2013 drie weken op proef in zijn toenmalige restaurant ‘t Lepeltje in Veurne. Hij was tevreden over zijn werk, maar had toch zijn bedenkingen bij het agressieve gedrag van de man. “Als hij gedronken had, begon hij tegen iedereen wat ruzie te zoeken. Ik zag hem ooit eens fysiek agressief tegenover zijn moeder en stiefvader. We zijn toen zelfs moeten tussenkomen. Bennets mama had duidelijk schrik van haar zoon. Hij was thuis de baas. Ik heb Maureen nog gezien met een blauw oog. Zijn stiefvader zelfs eens met twee.” Demeulenaere bekeerde zich in 2014 tot de Islam. Op zijn werk leverde dat soms problemen op. “Als hij bier gedronken had, sprak hij soms in een vreemde taal”, vertelde Huyghebaert. “Ik weet niet of het Arabisch was, want die taal spreek ik niet. Wij namen Bennet daarin niet serieus. We lachten er zelfs mee.”

Goede vader

Ondanks zijn soms agressieve gedrag, was Bennet Demeulenaere volgens zijn vrienden een goede vader. “Hij was iemand die zijn dochter (uit een eerste relatie, red.) op de eerste plaats zette”, getuigde Kenny Bruwaert. “Bennet was iemand die zorgvuldig was. Hij zorgde voor zijn dochter.” De man vernam via de krant dat Romy, de tweede dochter van Bennet, overleden was. “Ik was er even niet goed van, toen ik dat las. Ik weet immers uit de grond van mijn hart dat Bennet zoiets nooit zou doen.” Op aandringen van het openbaar ministerie gaf de vriend van Demeulenaere toe dat de moeder van de beschuldigde hem gevraagd had om in het voordeel van haar zoon te getuigen. Ook enkele andere kennissen bekenden tijdens hun getuigenis dat Maureen Caron hen daaromtrent had opgebeld.

Na de moraliteitsgetuigen wordt het proces woensdagnamiddag geschorst. Op vraag van een van de burgerlijke partijen gaan de pleidooien pas donderdagmorgen van start. Een arrest wordt ‘s avonds laat verwacht.