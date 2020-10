‘De laatste klant’: zij deden mee het licht uit in hun stamcafé: “De pintjes hebben gesmaakt tot de laatste slok”

Vandenbrou­c­ke: “Sluiting horeca is erg, maar overvolle ziekenhui­zen zijn nog erger”

17 oktober Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) reageerde in VTM NIEUWS op de verplichte sluiting van cafés en restaurants. “Het is erg, maar indien ziekenhuizen zouden kapseizen en hun patiënten niet meer zouden kunnen verzorgen, is dat nog erger”, verklaart Vandenbroucke de beslissing.