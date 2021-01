De hoop groeit bij de festivalorganisator: “De scenario’s liggen klaar. Desnoods met sneltestdorp naast het terrein”

Tielt Onzekere festivalzo­mer: Wat met Europafees­ten, Melkrock en Supervisi­on in Tielt?

13:49 Kunnen we deze zomer met een pintje in de hand ergens voor een podium staan of niet? Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) liet donderdag in het Vlaams Parlement weten dat daar midden maart duidelijkheid over komt. Wij gingen al eens luisteren bij de organisatie van de drie grootste festivals in Tielt. Overal is de wil er wel, maar tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren in de weg. Zo moet dancefestival Supervision zelfs op zoek naar een nieuwe locatie.