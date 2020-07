Zware brand in appartement door frietenbak op oude wijze: twee jongeren met brandwonden naar ziekenhuis Bart Boterman

04 juli 2020

21u06 72 De Haan Twee jongeren zijn met brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht na een hevige brand zaterdagavond rond 18 uur in de Ooststraat in Wenduine, een deelgemeente van De Haan. Een van hen is er ernstig aan toe. De keuken van het appartement op de tweede verdieping van het gebouw is uitgebrand.



Een groepje jongeren was frieten aan het bakken op oude wijze, namelijk in een simpele pot met frituurolie op het fornuis. Toen de pan vuur vatte, probeerden twee onder hen het zaakje nog zelf te blussen. Dat liep niet goed af. Volgens de politie Bredene/De Haan raakten twee jongeren van 18 en 19 uit Vlaams-Brabant verbrand, onder wie één iemand ernstig. Hij werd naar het UZ Gent overgebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Zijn kameraad verblijft in het AZ Sint-Jan, maar zal het ziekenhuis allicht snel mogen verlaten. Drie andere aanwezigen bleven ongedeerd. Allen waren op eigen kracht naar beneden gekomen.

Het vuur was overgeslagen van de pot frituurolie naar het keukenmeubilair. De keuken brandde uit en ook de rest van het appartement is zwaar beschadigd. De brandweer had de brand snel onder controle, maar toch is het appartement onbewoonbaar. Het appartement op de eerste verdieping liep wat rook- en waterschade op, maar daar was niemand aanwezig. Tijdens de bluswerken was de Oostlaan voor alle verkeer afgesloten.