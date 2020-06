Zoekacties op zee lopen goed af: kitesurfer in nood bleek in surfclub te zitten Mathias Mariën

25 juni 2020

08u34 0 De Haan Woensdagavond liepen bijna gelijktijdig twee oproepen binnen van surfers in nood.

De eerste oproep kwam even voor 21 uur binnen bij de brandweer van Blankenberge, die onmiddellijk een zoekactie opzette. Al snel bleek het om een misverstand te gaan en werd de actie afgeblazen. Enkele minuten later kwam een tweede oproep binnen, ditmaal bij de brandweer van Wenduine. De melding was dat er een kiter spoorloos was na een tocht in zee. Er werd met vijf boten op het water gezocht, een helikopter speurde de kustlijn af en op het strand reed een 4x4 de waterlijn af. Na een uur zoeken kwam het verlossende bericht binnen dat de kitesurfer in nood door een kajakker op het droge werd geholpen en veilig en wel terug in de surfclub zat.