Zoekactie naar kitesurfer in de problemen levert niets op, wellicht vals alarm Bart Boterman

18 september 2020

11u23 0 De Haan In Wenduine is donderdagavond rond 19.30 uur een procedure-drenkeling opgestart waarbij de hulpdiensten een grote zoekactie hielden op zee naar een vermiste kitesurfer.

Een bewoner van een appartementsgebouw was getuige van een kitesurfer in de problemen en belde de noodcentrale. De reddingshelikopter NH90, kustwacht, scheepvaartpolitie, lokale politie en brandweer speurden de zee en de waterlijn af op zoek naar het slachtoffer. “Op zee waren een viertal kitesurfer bezig met sporten maar niemand zat in de problemen. Er is nog een ruime tijd gezocht maar we hebben niemand meer aangetroffen die mogelijk in de problemen zat. Er is ook geen melding meer gekomen van een vermist persoon. We gaan ervan uit dat het om een vals alarm ging, maar uiteraard namen we het zekere voor het onzekere”, aldus commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. De zoekactie werd na verloop van tijd gestaakt zonder resultaat.