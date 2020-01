Zieke moordenares Hilde Van Acker (56) wil uitgeleverd worden aan België: “Ze krijgt niet de nodige behandelingen” Siebe De Voogt

03 januari 2020

12u04 10 De Haan De Belgische moordenares Hilde Van Acker (56) wil zo snel mogelijk uitgeleverd worden aan ons land. Dat zegt haar Belgische advocaat Kris Vincke. “Ze heeft borstkanker, maar krijgt in Ivoorkust niet de nodige behandelingen”, zegt hij. Van Acker werd in november samen met haar (intussen ex-)man Jean-Claude Lacote (53) opgepakt. Het ‘duivelskoppel’ was meer dan 20 jaar op de vlucht na de moord op een Britse zakenman in De Haan.

De arrestatie van Hilde Van Acker (56) en Jean-Claude Lacote (53) werd in de nacht van 20 op 21 november vorig jaar in alle stilte uitgevoerd door de Ivoriaanse gendarmerie en kwam als een donderslag bij heldere hemel. Het ‘duivelskoppel’ was immers al meer dan 20 jaar op de vlucht voor de Belgische autoriteiten na de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell (44), op 23 mei 1996 in De Haan.

Borstkanker

Het Brugse parket vroeg meteen na de arrestatie om de uitlevering van Van Acker en Lacote. Zij kregen in 2011 levenslang voor de moord, maar waren op dat moment al spoorloos. We zijn vandaag anderhalve maand later, maar van enige uitlevering is op dit moment nog geen sprake. “Nochtans wil mevrouw Van Acker zo snel mogelijk terugkeren naar België”, zegt strafpleiter Kris Vincke. Hij trad meer dan 20 jaar geleden al op als raadsman van Hilde Van Acker en werd recent opnieuw gecontacteerd door de vrouw vanuit de gevangenis in Ivoorkust. “Hilde heeft borstkanker, maar wordt daar niet overgebracht naar het ziekenhuis voor de radiotherapie die ze moet krijgen. Ze maakt zich zorgen over haar gezondheidstoestand en wil uitgeleverd worden om in België de nodige behandelingen te krijgen.”

Ivoriaanse nationaliteit

Volgens meester Vincke beweert Jean-Claude Lacote ook de Ivoriaanse nationaliteit te hebben, wat de uitleveringsprocedure er niet makkelijker op maakt. “Door het huwelijk met Lacote kreeg Hilde Van Acker ook automatisch de Ivoriaanse nationaliteit”, zegt hij. “Ivoorkust levert echter geen eigen burgers uit aan België, waardoor we in het kader van de uitlevering daar afstand van moeten doen. Mijn cliënt vroeg ter plaatse al om een vrijlating om medische redenen. Dat verzoek komt op 8 januari weer voor. Ze schreef intussen ook al een brief naar de plaatselijke autoriteiten, waarin ze haar wens uitdrukt om zo snel mogelijk uitgeleverd te worden.”

Of Jean-Claude Lacote zich verzet tegen z'n uitlevering, is voor de advocaat van Van Acker niet duidelijk. Hij heeft niet de Belgische nationaliteit, waardoor het verhaal bij hem iets anders ligt.