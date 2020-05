Zelfs Mong De Vos draagt een mondmasker Leen Belpaeme

15 mei 2020

20u52 0 De Haan In het openbaar domein moet je dan niet echt een mondmasker dragen, maar Mong De Vos neemt in De Haan geen enkel risico. Het standbeeld van de volkslegende kreeg een mondmasker aangemeten.

De inwoners van De Haan kregen allemaal enkele mondmaskers opgestuurd en vrijwilligers zijn ondertussen vlijtig aan het naaien om ook stoffen exemplaren te voorzien. Naast de inwoners is ook ondertussen ook Mong De Vos voorzien van een exemplaar. Of hij veel kans maakt op besmetting is nog maar de vraag vanop zijn sokkel aan de Vosseslag