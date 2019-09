Zeg eens ‘Joengedacht'. De Haan nodigt jongeren uit om te zeggen wat hen bezighoudt Leen Belpaeme

De Haan De Jeugddienst wil tijdens het evenement 'Joengedacht' de mening van de jongeren van De Haan horen.

“We richten ons op jongeren van 14 tot 20 jaar. Zij kunnen op deze avond hun gedacht kwijt over alle zaken die hen bezighouden. Dat gaat over vrije tijd en uitgaan, maar ook over wonen in onze gemeente en andere zaken die de jongeren van vandaag bezighouden”, vertelt schepen voor jeugd Mathieu Delbarge. De jongeren zullen hun stem kwijt kunnen op een interactieve manier. Het scoutsplein is een leuke plek om op een informele manier ideeën uit te wisselen. En om een hongertje tegen te gaan worden er ook drankjes en pizza voorzien. De jongeren zijn welkom op 6 september vanaf 17.30 uur op het scoutsterrein achter jeugddienst, in de Monicastraat 13.