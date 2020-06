Yvan Guilini maakt comeback op 74ste Leen Belpaeme

16 juni 2020

17u29 0 De Haan Yvan Guilini maakt op zijn 74ste een comeback met een nieuwe single, Mélancolie. Guilini bracht in 1976 Winter Memories uit. Het betekende zijn internationale doorbraak. In België alleen al verkocht hij destijds meer dan 100.000 singles en schoven er meer dan 50.000 stuks van het gelijknamige album over de toonbank. Toch stopte hij plots zijn muziekcarrière. Een paar jaar geleden begon het te kriebelen en nu brengt de artiest uit Wenduine een nieuwe single uit.

25 jaar geleden verdween Yvan Guilini in de anonimiteit, toen hij z’n instrumenten verkocht en de deuren van z’n studio achter zich dichttrok. Hij werkte de voorbije jaren en nu nog altijd als onderaannemer in de afbraaksector. Hij werd in Brugge geboren, maar ondertussen woont hij al bijna 7 jaar in Wenduine. “Ik werk in onderaanneming en net als bij de meeste zelfstandigen, zijn mijn dagen te kort, zeker nu ik de passie voor muziek weer heb ontdekt”, vertelt Yvan. Op z’n 3de speelde hij reeds piano en 10 jaar later gaf hij al zijn eerste publieke optreden, wat hem aanbiedingen van gevestigde namen in de muziekwereld opleverde. Het was geen brommer of auto, maar wel het legendarische B-3 Hammondorgel dat zijn leven veranderde, toen hij dit voor z’n 18de verjaardag kreeg. “In België heb ik 2 prijzen gekregen voor mijn stijl en muziek. Dat was in 1969, het jaar dat ik terugkwam van mijn wereldtournee. Samen met ‘Dutch Broadcasting Company’ bracht ik dat jaar 2 LP’s uit met populaire Jazzmuziek en traden we op in meer dan 28 landen.”

Comeback

De grote doorbraak van Yvan Guilini kwam in 1976 met zijn wereldhit ‘Winter Memories’. Ook ‘Romantica’, ‘Long Time Ago’ en ‘Jet Fly Me To Japan’ tikten aan bij het publiek en na zijn succesvolle doortocht op Jazz Bilzen, gaf de BRT hem in 1977 een eigen, wekelijkse radioprogramma. Niemand snapt wat hem bezielde toen hij 25 jaar geleden besloot om ermee te stoppen. “Ik had nood aan frisse lucht en een nieuwe uitdaging, en die vond ik in de afbraakwerken. Jarenlang leefde ik opgesloten, zat ik in de studio’s, de concertzalen of op het vliegtuig en plots was er de buitenlucht, en kon ik met mijn handen werken. Mijn dochter was ontgoocheld toen ik ermee ophield. Ik dacht dat ik er klaar mee was, maar diep vanbinnen smeulde er nog steeds veel liefde voor de muziek. Carolina bleef aandringen. Als we elkaar zagen begon ze erover te zagen (lacht) en hoe spijtig ze het allemaal vond. Op een gegeven moment zei ze: “Papa, je bent nooit te oud om opnieuw te beginnen.” Uiteraard heeft me dat aan het denken gezet en toen ze mij een paar jaar geleden een synthesizer gaf, heb ik die liefde herontdekt.”

Op Game Records, het platenlabel van z’n dochter, maakt Yvan Guilini op zijn 74ste nu zijn comeback. “Zijn eerste nieuwe song componeerde hij 3 jaar geleden, maar de laatste 2 jaar – nadat zijn vingers terug soepel werden en hij zijn unieke ‘Hammond-techniek’ weer onder de knie kreeg - is het echt begonnen. Sindsdien is hij niet meer gestopt. Naast zijn legendarische Hammond B-3 heeft hij ondertussen al 4 muziektoestellen staan in zijn studio. Mijn vader is terug op topniveau. Voorlopig combineert hij de muziek met zijn afbraakwerken, maar hij heeft al aangegeven dat hij terug veel goesting heeft om te gaan optreden”, zegt dochter Carolina.

De nieuwe single ‘Mélancolie’ van Yvan Guilini is verschenen op Game Records en is vanaf nu digitaal beschikbaar. Zijn nieuwe album verschijnt in het najaar.