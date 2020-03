Yeke Yeke volgt Afro C op, De Haan zet wereldmuziek in om Vosseslagfeesten nieuw leven in te blazen Leen Belpaeme

06 maart 2020

18u03 0 De Haan Fans van Afro C zullen deze zomer hun hart kunnen ophalen op een gloednieuw festival tijdens de Vosseslagfeesten. De Haan vult maar wat graag het gat in dat ontstaan is nadat Bredene besliste om het concept rond wereldmuziek te laten vallen. Yeke Yeke is helemaal nieuw, maar dezelfde ingrediënten van toegankelijke wereldmuziek, de exotische wereldkeuken, een markt en workshops komen ook hier aan bod.

De Haan was op zoek naar een manier om de Vosseslagfeesten nieuw leven in te blazen en is uitgekomen bij een extra festival. De traditionele elementen zoals de rommelmarkt en kermis blijven behouden maar worden aangevuld met gezellige standjes en optredens met op zaterdag een nieuw geluidsarm vuurwerk. Daaraan wordt nu ook een wereldmuziekfestival gekoppeld op vrijdagavond 24 en zaterdag 25 juli. “Na het verdwijnen van Afro C, dat hier slechts enkele kilometers vandaan georganiseerd werd, was er een gat in de markt. Er was geen ander festival met wereldmuziek aan de kust. Het festival werd ook erg gesmaakt. We zijn dus blij dat we hier een alternatief kunnen bieden. Yeke Yeke wordt zeker geen kopie. Het is ten eerste al kleinschaliger en we willen een uniek festival”, zegt schepen Marleen De Soete.

Combinatie met Vosseslagfeesten

De gemeente werkt daarvoor samen met de VZW DAMP OORD van Rutger De Cloedt, die in het Concertgebouw van Brugge werkt en Wannes Loosveldt van Bomboclat Festival. Rutger De Cloedt was bovendien jarenlang de organisator van Afro C, in opdracht van de gemeente Bredene. “Mensen zullen de vergelijking met Afro C maken, maar we willen er zeker iets nieuw en fris van maken. Er zal ook een andere dynamiek zijn in combinatie met de Vosseslagfeesten. We willen de ganse wijk in beweging brengen, maar ook mensen van buiten de wijk naar hier brengen”, zegt De Cloedt, die opgroeide in de Vosseslag.

Bazurto All Stars

Op het podium zullen zowel vrijdag als zaterdag internationale en kleurrijke optredens in diverse wereldse genres gaande van reggae tot salsa, calypso, champeta, soukous en zouk. “We brengen originele namen naar hier. De eerste naam die we bekend maken, Bazurto All Stars, komt speciaal uit Colombia en treedt maar één keer op in België. Er is veel te doen aan de kust, maar binnen dit segment is het aanbod beperkt en zijn de namen exclusiever. Heel veel evenementen aan de kust pakken uit met dezelfde namen. We gaan wel voor een toegankelijke line-up, zodat ook mensen die niet vertrouwd zijn met het genre kunnen genieten.” Naast de muziek zal ook de exotische wereldkeuken aanwezig zijn, zijn er workshops, animatie en een kleurrijke markt.

De naam Yeke Yeke verwijst overigens naar een van de grootste zuiderse hits ooit. “Het is aanstekelijk, verfrissend, prikkelend en dansbaar. Een herkenbaar begrip dat duidelijk aangeeft dat goeie muzikale feestelijke vibes elke taalbarrière moeiteloos overschrijden”, zeggen de organisatoren nog.