Winnaars eindejaarsacties in de bloemetjes gezet Leen Belpaeme

21 februari 2020

18u32 1 De Haan Tijdens een receptie in d’ Annexe werden de prijzen uitgedeeld in kader van de Eindejaarsactie van de handelaarsverenigingen.

Tijdens de eindejaarsperiode werden inwoners en tweedeverblijvers in De Haan aangemoedigd om lokaal te shoppen. Wie zeven stempels kon verzamelen bij de deelnemende handelaars mocht zijn stempelkaart in een verzamelbox deponeren. Er werden 1.000 spaarkaarten binnengebracht. Monique De Kimpe won uiteindelijk de eerste prijs, de tweede prijs was voor Inorda Deblauwe. Ook de prijs voor de mooiste Kerstetalage werd uitgedeeld. 40 lokale handelaars namen deel aan de wedstrijd. Optiek Dewilde won de eerste prijs en kreeg een cheque voor een gratis advertentie.