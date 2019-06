Willy Vandenbroucke voorgesteld als eerste voorzitter van Vooruit! Leen Belpaeme

27 juni 2019

10u37 0 De Haan De politieke partij Vooruit! organiseerde een eerste meeting in het Wielingencentrum Wenduine. De partij werd vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar opgericht met Marleen De Soete als kopvrouw. Tijdens de avond werd de nieuwe en eerste voorzitter van Vooruit! voorgesteld, Willy Vandenbroucke uit Vosseslag.

“Ik ben nog in de politiek gestapt omdat ik niet altijd akkoord was met de beslissingen die getroffen werden, maar ik wil niet iemand zijn die kritiek uit en geen alternatief heeft. De bedoeling met Vooruit! is te luisteren naar de inwoners met hun grote en kleine problemen over de ganse gemeente. Wat goed is moeten we behouden, waar kan moeten we verbeteren, en waar nodig is moeten we vernieuwen.” Vooruit! wil in de komende jaren verder groeien. “Met Willy en het voltallige bestuur zien we een schitterende toekomst tegemoet in De Haan. De mooie opkomst op onze barbecue getuigt dan ook van het groeiend aantal Vooruit-sympathisanten in onze gemeente”, zegt Kris Steen, gemeenteraadsvoorzitter in De Haan.