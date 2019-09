Wilfried Vandaele start het parlementaire jaar als eerste West-Vlaamse voorzitter Leen Belpaeme

22 september 2019

18u58 0 De Haan Burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) start maandag het nieuwe parlementaire jaar als parlementsvoorzitter. Hij is de eerste West-Vlaming die de functie mag bekleden. Hij werd naar voor gedragen nadat Kris Van Dijck onder druk kwam te staan. De functie was in principe tijdelijk, maar doordat de regeringsvorming langer duurt dan verwacht, mag hij al zeker het parlementaire jaar openen.

Maandag start het Vlaams parlement terug op, maar Wilfried Vandaele is als parlementsvoorzitter al langer in de weer achter de schermen. Maar wat doet een parlementsvoorzitter nu eigenlijk? “Het parlement is te vergelijken met een groot bedrijf. De griffier is zoals de directeur van de gemeente en dan heb je nog de voorzitter. Elke maandag komen we samen met het dagelijks bestuur, het bureau met alle ondervoorzitters en de fractieleiders. Er worden beslissingen genomen over aankopen, aanwervingen en de organisatie van de zittingen. Het is ook de voorzitter die er op toeziet dat de parlementsleden vragen kunnen stellen aan ministers. Daarnaast komen er veel delegaties op bezoek in het parlement. “Jan Peumans heeft daar een traditie van gemaakt.” Omdat er nog geen regering is kan er maandag ook geen regeringsverklaring worden voorgelegd aan het parlement. De zitting zal dus vooral wat formele zaken behandelen.

Voorzitter

Op de eerste dag wordt ook de voorzitter verkozen. “Ik blijf voorlopig zitten totdat de regering een beslissing neemt over de functie.” Of hij ook voorzitter blijft, is nog afwachten. “Er liggen verschillende scenario’s op tafel. Op zich zit ik er niet op te wachten. Het was wel een eer dat de partij het aan mij gevraagd heeft. Het is iets om trots op te zijn, je bent tenslotte de eerste burger van Vlaanderen. Het deed me ook plezier dat ook andere partijen achter mijn kandidatuur stonden. Ik ga al lang mee in de partij en iedereen kent mij ook. Ik heb soms wat dezelfde stijl als Peumans, maar het grote verschil is dat ik mijn ongenoegen niet snel in het openbaar zal uiten. Binnenskamers kan ik wel eens op tafel kloppen, maar als er een beslissing genomen wordt in de partij, dan moet je dat ook loyaal verdedigen naar buiten toe. Zo werkt dat in de politiek.”

Aanwezig

Zijn voorganger kon zich af en toe kwaad maken op parlementsleden die niet genoeg bij de les waren. Ook bij het publiek leeft het ongenoegen dat sommige parlementsleden te weinig aanwezig zijn in Brussel. “Je hebt er inderdaad die er de kantjes van af lopen en dat is schadelijk voor de reputatie van de politiek, maar veel mensen werken ook hard. Er zijn heel wat vergaderingen achter de schermen. Soms is er zelfs een overleg bezig tijdens de plenaire zitting, waardoor het inderdaad nogal leeg lijkt. Dat niet iedereen even aandachtig is, is volgens mij ook geen probleem. In de partij worden de thema’s verdeeld en als het niet over jouw thema gaat, dan mag je toch niet tussenkomen en ben je niet van alles op de hoogte. Je kan op dat moment dan evengoed iets anders doen dat nuttig is. Het is een zware job als je het goed wil doen. Je moet bezig zijn met je onderwerpen, je moet met de sectoren praten, mensen ontvangen.” Als parlementsvoorzitter komen er nog veel meer taken bij kijken. “Als ik blijf, zal ik keuzes moeten maken. Veel mensen nodigen je uit om ergens te komen spreken, maar je kan niet overal zijn.”