Werken Ringlaan worden terug opgestart Leen Belpaeme

20 juli 2020

10u46 0 De Haan Na het bouwverlof zullen de werken op de N34 Ringlaan in Wenduine eindelijk weer opstarten. De heraanleg is ondertussen uitgedraaid op een langgerekte lijdensweg voor de omwonenden.

De werkzaamheden in de Ringlaan staan al enkele jaren op de agenda, maar botsten al op heel wat tegenslagen. De werken werden in 2019 uiteindelijk stil gelegd door problemen in de ondergrond. In februari 2020 werd de samenwerking met de aannemer stopgezet. Ondertussen is er een nieuwe aannemer aangesteld om de nodige herstellingen uit te voeren aan de riolering en om de stilliggende fases verder af te werken. Na het bouwverlof, vanaf 10 augustus, start de aannemer eerst met voorbereidende werken, namelijk het maken van proefsleuven, lokale aanpassingen aan de nutsleidingen,… die geen hinder zullen veroorzaken. Vanaf maandag 17 augustus starten vervolgens de eigenlijke herstellingswerken waarbij de beschadigde riolering wordt opgebroken en heraangelegd.

De werken zijn opgesplitst in 2 delen. Eerst staat het volledig afwerken van het project tussen de Blankenbergsesteenweg/ Manitobahelling en de Langestraat op de planning. Om de hinder voor handelaars te beperken moeten deze werken uiterlijk afgerond zijn vóór de start van de kerstvakantie dus uiterlijk tegen 18 december. Daarna zal het project tussen Drift en Leopold II-laan volledig afgewerkt worden. Om de hinder voor de handelaars te vermijden moeten deze werken uitgevoerd worden tussen 22 februari en 2 april 2021, oftewel na de krokusvakantie en vóór de paasvakantie.

De tijdelijke zomerweg die tussentijds steeds als verbindingsweg heeft gediend tussen de Blankenbergsesteenweg en de Langestraat wordt in de week van 17 augustus opgebroken. Eerst zal de aannemer er echter voor zorgen dat er terug, zoals voorheen (tijdens de vorige werfsituatie), een verbinding (bypass) gerealiseerd kan worden via de Manitobastraat en parking tot de Knuddestraat. Doorgaand verkeer en zwaar verkeer (>3,5 ton) moet de omleiding volgen. Lokaal verkeer behoudt op de N34 één rijstrook in elke rijrichting tussen Blankenberge en Wenduine. Hiervoor wordt opnieuw gebruik gemaakt van de eerder vernoemde tijdelijke bypass.

De aannemer die nu is aangesteld heeft enkel deze werken als taak. Het overige deel van de Ringlaan, namelijk de zone tussen de Langestraat en de Leopold II-laan zal apart en in een latere fase uitgevoerd worden.