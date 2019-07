Wenduine keert opnieuw terug in de tijd tijdens Retro sur mer Leen Belpaeme

14u53 0 De Haan In het weekend van vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juli kan je rond De Rotonde van Wenduine, De Haan terecht voor de 3de editie van Retro Sur Mer. Het grootste, gratis retrofestival dat de voorbije jaren 30.000 bezoekers charmeerde.

“Retro Sur Mer katapulteert je terug naar de unieke sfeer van de fifties en sixties, met oldtimers, een retrokermis, kidsanimatie, een unieke Retro en Vintage Market, lekker eten en drinken en heel veel muziek met o.a. Radio Modern, Sjockfestival, Rockabillyday en Guy De Pré, die we zaterdagavond strikten voor een dj-set en die zondag zijn eigen prijs uitreikt aan de mooiste oldtimer”, zegt Ben Mouling namens Radar Events. Die laatste is alvast enthousiast. “Vorig jaar was ik samen met Günther Neefs te gast bij Kim De Brie in Plage Prefere in Wenduine om ons Route 66-avontuur te komen voorstellen in haar programma. Het was in de voormiddag op de laatste vrijdag van juli en toen ging Retro Sur Mer daar ook van start. Günther en ik waren allebei enthousiast over het Retro Sur Mer gebeuren.” De Pré treedt uitzonderlijk nog eens als dj aan, maar hij wil er een leuk feest van maken. “Wat ik ga spelen hangt grotendeels af van het publiek en van de reacties van dat publiek, maar ik heb natuurlijk mijn ‘De Pré Historie Klassiekers’ waarvan ik weet dat ze zo goed als altijd werken om de mensen aan het dansen te krijgen. Want dat is wel de bedoeling! Het zal een soort ‘De Pré Historie Live’-fuif op de zeedijk van Wenduine worden.” Hij kan zijn bezoek combineren met zijn voorliefde voor klassieke wagens. “Ik heb er zelf twee, en allebei Italiaanse. Ik heb een zwak voor Italiaanse auto’s en voor Bella Italia in het algemeen. Ik ben heel benieuwd naar het aanbod wagens dat op zondag te gast is op Retro Sur Mer. Eentje krijgt van mij een speciale prijs, ‘De prijs Guy De Pré’. We mogen eens gek doen hé (lacht).”

Meer info vind je op www.retrosurmer.be