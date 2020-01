Wandeling leidt bezoekers langs liefdesgedichten Leen Belpaeme

29 januari 2020

09u53 0 De Haan Voor het tweede jaar op rij kan je zowel in De Haan als in Wenduine terecht voor een Valentijnsparcours. In De Haan kan je de rode harten ontdekken, terwijl in Wenduine voor raampoëzie gezorgd wordt.

Het parcours in Wenduine is al vanaf 30 januari tot 16 februari beschikbaar. Er worden rode harten opgehangen in de vitrines van handelaars met gedichten op van lokale mensen. “De harten werden enkele jaren geleden al gemaakt, maar de gedichten blijven de moeite om te ontdekken”, zegt bibliothecaris Ronny Vandaele. Je kan het parcours starten in het toerismekantoor van Wenduine en hier is ook een plattegrond beschikbaar. “Je kan natuurlijk starten waar je zelf wil. We hebben deze locatie gekozen omdat bezoekers die met de tram naar Wenduine en De Haan komen zo gemakkelijk aan de wandeling van ongeveer 3 kilometer kunnen starten.” Ook in De Haan is de start daarom voorzien in het toerismekantoor. Deze start weliswaar pas op 10 februari en loopt ook tot 16 februari. “Voor deze route zullen er gedichten geschreven worden op de ramen van verschillende handelszaken. Ook hier komen vooral liefdesgedichten aan bod. Voor de raampoëzie heeft An Degeyter een selectie gemaakt. Zij brengt ze ook aan op de etalages”, zegt de bibliothecaris nog.