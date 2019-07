Walvissen in De Haan krijgen bezoek van SOS Dolfijn Leen Belpaeme

15 juli 2019

19u32 0 De Haan Het educatieve veldhospitaal ‘Het Reizende Walvisziekenhuis’ van SOS Dolfijn uit Nijkerk in Nederland slaat op 18 en 19 juli voor het eerst zijn veldhospitaal op in ons land, bij de expo ‘Kijk, een walvis!’ in ’t Schelpestik op de Vosseslag.

In het Walvisziekenhuis kunnen bezoekers leren over de verschillende walvissen en dolfijnen die in de Noordzee voorkomen. Wat ze eten en hoe groot ze kunnen worden maar ook de gevaren waarmee ze te maken hebben. Er wordt informatie gegeven over de inheemse walvis en de bruinvis. Er is de dolfijnambulance en waar men leert hoe zieke dolfijnen geholpen worden. Op de veldbedden liggen dummy’s van bruinvissen die onder leiding van een educatief lid van SOS Dolfijn de eerste zorgen krijgen. Wie de opdrachten en vragen uit het Doe-boekje goed heeft ingevuld, ontvangt een coole SOS Dolfijn sticker. Het Reizende Walvisziekenhuis is zowel voor kinderen als voor volwassenen een zeer leuke en leerzame ervaring.

SOS Dolfijn uit Nijkerk in Nederland is het kennis- en opvangcentrum voor walvisachtigen in de Noordzee. Ze bieden hulp aan gestrande bruinvissen, dolfijnen en grote walvissen in Nederland en omringende landen. De expo ‘Kijk, een walvis!’ is tijdens de zomervakantie elke dag open van 10-13u en 14-17u.