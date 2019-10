Vzw Bitna helpt mensen in nood. “Wij hebben hier alles van kleren in verschillende maten tot pampers voor baby’s.” Leen Belpaeme

14 oktober 2019

08u00 0 De Haan Vzw Bitna werd iets meer dan een jaar geleden opgericht in De Haan om mensen in armoede te helpen. Na een jaar is duidelijk dat er een grote nood is aan hulp voor mensen die na een crisissituatie niets meer hebben. De vrijwilligers van Bitna hebben dan ook al zo’n 60 gezinnen uit de nood geholpen met kledij, speelgoed of soms voedsel en babyspullen. “Crisis is onze specialiteit. Als we opgebeld worden kunnen we op enkele uren tijd een pakket maken met alle spullen die mensen in eerste instantie nodig hebben”, licht ondervoorzitter Isabelle Flédérik toe.

De vzw heeft ondertussen al een donatiestation ingericht waar alle spullen die ze krijgen gesorteerd wordt en klaarstaat te wachten op mensen die het echt nodig hebben. “We hebben alle kleren gesorteerd op maat. Als er mensen langskomen om kleren op te halen, kunnen ze dus als het waren shoppen in hun maat. We begeleiden ondertussen tientallen gezinnen in een langdurig traject. Zij mogen drie maanden langskomen om kleren op te halen voor het volgende seizoen. Bedoeling is dat ze geld uitsparen die ze nodig hebben voor andere dingen. Met het oog op de feestdagen en sinterklaas willen we ook speelgoed uitdelen. Tijdens zo’n moment nemen we ook altijd tijd om eens rond tafel te zitten en te luisteren hoe het gaat met de gezinnen. Als we horen dat er problemen zijn proberen we hen toe te leiden naar de juiste instanties. Als het nodig is gaan we ook mee”, vertelt Isabelle.

De vzw wil vooral op lange termijn de gezinnen begeleiden en ondersteunen waar nodig, maar daarnaast zijn ze zich ook gaan specialiseren in crisissituaties. “We krijgen regelmatig telefoontjes van verschillende diensten zoals het CAW of kind en gezin. Het gaat dan om verschillende situaties zoals uithuiszettingen, brand of huiselijk geweld waarbij mensen soms niets meer hebben. Door ons netwerk konden we ook al eens opvang regelen voor enkele dagen toen mensen op straat terechtkwamen.”

De vzw is ondertussen nog op zoek naar vrijwilligers om het extra werk aan te kunnen. “We hebben geprobeerd om onze werking stelselmatig uit te bouwen, maar de vraag is enorm groot. Momenteel zijn we met vijf mensen die alles draaiende houden, maar wat extra helpende handen is zeker welkom. We organiseren volgend jaar op zaterdag 14 maart ook een benefiet om extra middelen in te zamelen. We zouden graag nog voor de eindejaarsfeesten extra centen inzamelen zodat we de gezinnen iets extra kunnen geven voor de feestdagen.”

Bitna kon ondertussen al vier gezinnen terug op weg helpen. Isabelle weet waar ze over spreekt. “Ik werk vanuit mijn eigen ervaring. Ik ben zelf zwaar ziek geweest en ik moest tegelijkertijd voor mijn kinderen zorgen. Ik heb zelf alles meegemaakt en er doorgekomen. Vanuit die ervaring wilde ik iets terugdoen.” De vrijwilligers zijn ambitieus naar de toekomst toe. “We willen ons werk verder zetten maar ook tegelijk ook nog meer inzetten op sensibilisering en terugkoppelen naar de politiek wat de invloed zijn van hun beslissingen voor de mensen in de praktijk”, vertelt Isabelle.

Meer info via bitnavzw@gmail.com of via www.vzwbitna.be.

