Vrouw rijdt tegen verkeerspaal Mathias Mariën

23 juni 2020

17u53 0 De Haan In de Kerkstraat in Wenduine gebeurde dinsdagmiddag even na 14 uur een ongeval.

De bestuurder van een kleine personenwagen verloor er tegen lage snelheid de controle over haar voertuig en reed een geparkeerde bestelwagen aan. Vervolgens kwam ze 20 meter verder tegen een signalisatiepaal tot stilstand. De vrouw leek verward en is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval en de takelwerkzaamheden was de Kerkstraat enige tijd afgesloten voor het autoverkeer.