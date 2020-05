Vrijwilligers aan de slag in Atelier mondmaskers in de Kerklommer Leen Belpaeme

05 mei 2020

15u29 1 De Haan In de Kerklommer in De Haan wordt naarstig gewerkt om mondmaskers te naaien voor zorgverleners en instellingen.

De bedoeling is om snel veel mondmaskers te maken en daarom organiseert Sociale Dienst Gemeente De Haan een Atelier Mondmaskers in Ontmoetingscentrum Kerklommer onder leiding van Liliane Parent (Naaikring) en Lu Mattens (Quiltkring). De gemaakte mondmaskers zijn in eerste plaats voor zorgverleners en instellingen. De leden maar ook andere vrijwilligers die vlot kunnen naaien en stikken zijn welkom. Daarnaast stelt De Haan ook gratis pakketjes met stoffen en een goedgekeurd patroon ter beschikking van mensen die van thuis uit hun steentje willen bijdragen aan het Atelier Mondmaskers. Wie zelf al aan het mondmaskers naaien geslagen is en een voorraad ter beschikking heeft, kan deze in Kerklommer afgeven zodat ze goed terecht komen. Meer info in via 059/23.79.81 of kurt.borgoo@ocmwdehaan.be.