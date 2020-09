Vrachtwagen zit urenlang vast in gracht in De Haan Mathias Mariën

16 september 2020

16u47 0 De Haan Rond 6.20 uur woensdagochtend is een vrachtwagen in de gracht beland in de Vijfwegestraat in De Haan.

Een trekker met oplegger van een 56-jarige marktkramer uit Zulte kwam in de problemen toen hij achteruit reed om een tegenligger door te laten. Hierbij kwam hij met zijn achterwielen in de gracht terecht en kon geen kant meer op. Er kon ook niemand meer voorbij. De politie van Bredene/De Haan kwam ter plaatse en diende het verkeer af te sluiten tussen de rotonde Vijfwege en de Warvinge in Vlissegem. Er kwam een gespecialiseerde takelfirma aan te pas om het voertuig los te trekken. De rijbaan was even na 9 uur terug vrij.