Voetgangers moeten rechts houden in de straten van De Haan Leen Belpaeme

09 mei 2020

16u06 0 De Haan In de straten van De Haan geldt voortaan eenrichtingsverkeer voor voetgangers.

“Als iedereen altijd rechts loopt, lopen mensen niet door elkaar en is het makkelijker om de afstand van 1,5 meter te bewaren”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (OPEN & N-VA) In de winkelstraten Kerkstraat Wenduine en Stationsstraat De Haan en straks ook de Leopoldlaan wordt dat ook aangegeven met pijlen op de grond en borden. “Voor winkels waar er vaak rijen staan aan te schuiven, wordt een parkeerplaats vrijgemaakt door de gemeente en komen er borden.” Ook op de dijken wordt een circulatieplan uitgetekend. “Dat zal in werking treden zodra de drukte daar toeneemt. Ook op het strand zelf worden extra maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de mensen een veilige afstand bewaren”, laat Vandaele weten.