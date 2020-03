Voedselbedeling in nood door coronagehamster: armoedeorganisaties roepen op om producten te doneren Leen Belpaeme

18 maart 2020

12u59 144 De Haan Tijdens de coronavirus krijgen ook kansarmen het nog moeilijker. Dat melden verschillende armoedeorganisaties. Zij kunnen niet langer voedseloverschotten van warenhuizen aan de armen schenken, want die zijn er nu amper. Hamsteraars kopen ook vaak de goedkoopste producten, waarna de duurdere blijven liggen. “Met 50 euro budget kan je niet altijd het merk kopen dat nog overblijft”, vertelt Isabelle Flédérik van vzw Bitna in De Haan

In De Haan en Wenduine werd een oproep gelanceerd door Vooruit! om voedseloverschotten te doneren aan de vzw Kansarmen Wenduine of vzw Bitna De Haan. Zij zorgen voor de allerzwaksten in de maatschappij. “Het probleem is dat de winkel geen overschotten meer heeft. Restaurateurs hebben die ondertussen wel. We hopen dat we meer producten binnen krijgen want de situatie is dramatisch. Wij hebben leden die geen melk meer hebben of toiletpapier. Die mensen moeten soms overleven op 50 euro per week. Doordat er nu massaal gehamsterd wordt blijven soms enkel de duurdere merken over in de rekken of helemaal niets. Sommige mensen zien hun leefgeld ook dalen in deze periode omdat ze minder inkomsten hebben.”

We delen voedsel uit, maar heel gerantsoeneerd. De koffie wordt bijvoorbeeld in kleinere zakjes verdeeld. Er zullen drama’s gebeuren als de overheid niet ingrijpt. Handelszaken krijgen steunmaatregelen, maar hopelijk wordt er ook aan deze mensen gedacht. Isabelle Flédérik

Hulp gezocht

De organisaties doen daarom een oproep naar het grote publiek. “Wij zorgen voor maaltijden aan huis bij die mensen die het echt nodig hebben. We hebben zelf al een stock aangelegd met het sponsorgeld dat we opgehaald hadden voor onze benefiet dat op 14 maart niet is doorgegaan. We delen voedsel uit, maar heel gerantsoeneerd. De koffie wordt bijvoorbeeld in kleinere zakjes verdeeld. De mensen moesten het al met weinig doen, maar nu krijgen ze nog minder. Zelf koken we in dubbele porties en vriezen we maaltijden in om uit te delen. Het zou leuk zijn mochten andere mensen dit ook doen en zo anderen helpen. Mensen mogen ook altijd extra producten meebrengen uit de winkel en ze bij ons binnenbrengen”, vertelt Isabelle nog. De organisaties zien de toekomst somber in. “Er zullen drama’s gebeuren als de overheid niet ingrijpt. Handelszaken krijgen steunmaatregelen, maar hopelijk wordt er ook aan deze mensen gedacht.”

Voorzorgsmaatregelen

Voedselbedeling Colsol in Oostende verhuisde recent naar de Blauwkasteelstraat en deelde maandag voedsel uit aan een 50-tal gezinnen. “De voorraad wordt hier ook krap. Er zijn bitter weinig overschotten in de winkels. We hebben geen melk en geen bloem meer. Hopelijk krijgen we nog voedsel van de voedselbanken”, vertelt Dominique Degraeve. Donderdag is er opnieuw een voedselbedeling voor mensen die doorverwezen zijn. Er worden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. “We laten iedereen één per één binnen. Ook buiten moeten ze afstand bewaren. Binnen mag er pas opnieuw iemand binnen als er twee tafels tussen zitten.”

Wie extra voedsel heeft of kan helpen mag contact opnemen met de organisaties in kwestie. Ze kunnen alle beetjes gebruiken om mensen in armoede te helpen. Vzw Kansarmen Wenduine (0498/75.61.13) en vzw Bitna De Haan (0471/05.25.93)