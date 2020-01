Vlaanderen koopt voor half miljoen natuur in De Haan Leen Belpaeme

06 januari 2020

17u28 0 De Haan Eind 2019 nam Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir de beslissing om in Vlaanderen 113,19 ha natuur aan te kopen, goed voor 4.381.373 euro.

De terreinen liggen vooral in Vlaams-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen. Toch pikt ook West-Vlaanderen een graantje mee. “De Vlaamse overheid koopt, rechtstreeks via het agentschap Natuur en Bos of onrechtstreeks via subsidies aan Natuurpunt, 13,65 ha aan in onze polderdorpen Vlissegem en Klemskerke. Het gaat om historisch-permanente graslanden, waar momenteel opnieuw duizenden beschermde kleine rietganzen overwinteren. De aankoop in De Haan is goed voor een bedrag van 498.514 euro”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan.