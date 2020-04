Vernieuwing Sunparks De Haan gaat ook tijdens lockdown verder Leen Belpaeme

23 april 2020

16u40 0 De Haan Op 1 mei verandert Sunparks De Haan in Center Parcs. Er werd meer dan een jaar gewerkt om het volledige park grondig onder handen te nemen. Het grootste deel van de cottages en ook de restaurants zijn al vernieuwd en momenteel wordt er nog gewerkt aan een nieuwe wildwaterbaan. De lockdown heeft de planning van de werken niet in de war gestuurd.

De bouw in Sunparks De Haan loopt momenteel verder. Er wordt nog volop gewerkt om de nieuwe wildwaterbaan tegen de zomer af te werken. “Als we terug opengaan is het sowieso als Center Parcs. We wachten met spanning op de beslissing van de Veiligheidsraad wanneer dat zal zijn. We hopen alvast dat we snel wat vooruitzicht hebben want het vergt toch ook enige voorbereiding om terug te kunnen opstarten. Ik reken daarvoor op ongeveer twee weken. We moeten niet enkel het park klaarmaken, maar ook de nodige maatregelen nemen om dat op een veilige manier te doen. Er kunnen hier 2800 mensen verblijven. De cottages zullen niet zozeer een probleem zijn, maar zullen we ook het zwembad en de restaurants kunnen openen en onder welke voorwaarden?”, licht general Manager Yver Vermeire toe.

Ondertussen kijken steeds meer mensen voor een vakantie in eigen land en ook hier merken ze dat er veel vragen komen. “Er is een stijging in het aantal vragen, maar mensen wachten nog om te boeken. Ze willen eerst weten wanneer ze kunnen komen en hoe. Er wordt ook heel wat gespeculeerd over de kust en of mensen wel naar het strand zullen mogen gaan en de potentiële bezoekers lezen dat natuurlijk ook. We kunnen enkel hopen dat er een goede bezetting zal zijn deze zomer.”