Verkeersongeval brengt politie op het spoor van cannabiskweker Siebe De Voogt

10 september 2020

14u23 0 De Haan Een 38-jarige man uit De Haan riskeert 2 jaar cel voor de teelt van cannabis en weerspannigheid. Het gerecht kwam A.S. vorig jaar op het spoor na een ongeval.

De politie Bredene/De Haan kwam op 29 mei vorig jaar tussen bij een ongeval. De slachtoffers ter plaatse vertelden de agenten dat de andere partij onder invloed was en de vlucht had genomen. “De politie wist meteen om wie het ging, want de bewuste bestuurder had zijn identiteitskaart achtergelaten”, vertelde procureur Mike Vanneste.

Aangekomen bij de woning van A.S. (38) in De Haan trof een patrouille een afzuigsysteem en kweektent aan. Volgens het Openbaar Ministerie stonden in de tent 12 volgroeide cannabisplanten. In de tuin vonden de agenten nog eens 3 exemplaren terug en daarnaast nog 19 scheuten in potjes, 12 kiemen en 40 gram geoogste cannabis.

Tijdens de huiszoeking kwam A.S. aan. De dertiger had een halve gram amfetamine op zak en gedroeg zich bijzonder agressief. Hij liet zich dan ook niet zomaar in de boeien slaan en moest met een beenveeg geneutraliseerd worden. Voor de dertiger was het niet de eerste keer dat hij in aanraking kwam met het gerecht. In het verleden liep hij in totaal immers al 16 veroordelingen op. Voor de nieuwe feiten vorderde het Openbaar Ministerie 2 jaar cel. De verdediging drong aan op een voorwaardelijke straf. “Mijn cliënt is bereid om een alcoholverbod en agressiebegeleiding te volgen”, stelde advocate Chanel Ribas Colomar. “Voor het vluchtmisdrijf werd hij onlangs vrijgesproken.” Vonnis op 8 oktober.