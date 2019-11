Vakantiehuisje zwaar beschadigd door brand in park De Zeepolder Siebe De Voogt

30 november 2019

23u15 0 De Haan In park De Zeepolder in De Haan heeft zaterdagavond een zware brand gewoed in een vakantiehuisje. Het gebouw raakte bijna volledig verwoest.

De eigenaars van het huisje waren op het moment van de brand niet aanwezig. Het was één van hun buren die omstreeks 19.15 uur vlammen uit het dak zag komen. Drie brandweerposten snelden ter plaatse en hadden het vuur relatief snel onder controle. De materiële schade is weliswaar bijzonder groot. Het vakantiehuisje brandde zo goed als volledig uit. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.