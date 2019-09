Uitbating rond watersportclub Windhaan blijft voor beroering zorgen. “Gemeente betaalde onterecht facturen voor de club” Leen Belpaeme

19 september 2019

15u33 0 De Haan De Haan moet geld terugvorderen van vzw Windhaan. Het bedrag zou in de vorige legislatuur op een verdoken manier gegeven zijn aan de vzw terwijl de gemeenteraad beslist had dat beide partijen geen vergoeding aan elkaar verschuldigd waren.

We keren even terug in de tijd voor wie de strubbelingen rond de uitbating van de surfclub op het strand van De Haan niet gevolgd heeft. De gemeente bouwde een nieuwe watersportinfrastructuur op het einde van de zeedijk van De Haan. De concessie zou dan toegewezen worden aan een uitbater of club. Er waren drie kandidaten om de surfclub uit te baten. Die werd uiteindelijk toegewezen aan Windhaan. Thibaut Michiels, één van de andere kandidaten trok echter naar de raad van state. Door de problemen trok de gemeente de toewijzing terug in en besliste om de club zelf uit te baten. Na die beslissing trok ook De Windhaan naar de Raad van State. In mei 2015 wordt er een dading goedgekeurd in de gemeenteraad van De haan. Daarin staat dat de partijen geen vergoeding meer aan elkaar verschuldigd zijn dan die opgenomen in de dading. De Windhaan neemt de uitbating op zich, maar ze krijgen officieel geen vergoeding voor de gemiste inkomsten. Zo werd het toch officieel afgesproken. Thibaut Michiels, destijds de tegenpartij die een zaak aanspande wegens onregelmatigheden in het dossier van De Windhaan, liet het daar echter niet bij. Het viel hem ondertussen ook op dat er toch geld naar de vzw ging vanuit het gemeentebestuur. Dit weliswaar enkel via uitgaven van het schepencollege. “Er is waarschijnlijk een overeenkomst gesloten dat de Windhaan de rechtszaak zou laten vallen en dat ze officieel niets kregen, maar dat dit wel zou geregeld worden. Zo zie je in de uitgaven de huur voor een tractor, de betaling van jobstudenten,… Allemaal uitgaven die niet via de gemeenteraad moeten verlopen, maar die wel oplopen tot 70.000 euro belastinggeld. Ik weet dat ik mezelf niet populair maak door dit aan te klagen, maar ik wil een statement maken dat dit toch niet meer zou mogen anno 2019.”

Hij diende klacht in bij het Agentschap Binnenlands bestuur en die gaven hem in mei al gelijk. “Ik ben van oordeel dat de gemeente De Haan aldus tal van betalingen heeft verricht in strijd met de voormelde beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2015”, staat in het besluit van minister Liesbeth Homans te lezen. “Ik heb het bestuur gevraagd om de onterechte betalingen terug te vorderen van de vzw De Windhaan”, staat er nog te lezen.

Michiels trekt naar huidig burgemeester Wilfried Vandaele. “Hij heeft met de zaak niets te maken, maar hij moet het nu wel oplossen. Ik heb hem in mei al het dossier voorgelegd, maar ondertussen is er nog niets gebeurd.” Ondertussen loopt de zaak die Thibault Michiels zelf indiende nog altijd. “Ik verwacht dit jaar een uitspraak. Deze zaak gaat nog altijd over de toewijzing aan de Windhaan.”

Volgens Wilfried Vandaele werd er inderdaad een potje van gemaakt in de vorige legislatuur. “We hebben inderdaad de vraag gekregen om het geld terug te vorderen, maar dat is niet gemakkelijk. Bovendien zitten er ook kosten tussen waarvan het normaal is dat deze betaald werden door de gemeente als verhuurder van de gebouwen. We hebben nu alleszins beslist dat de Windhaan bepaalde kosten zelf moet dragen.” Bij de Windhaan onthouden ze zich voorlopig van commentaar.