Uitbater van brasserie geeft agente vuistslag na vechtpartij met man die naar toilet wilde gaan: “Ik wist niet dat het politie was” Siebe De Voogt

10 oktober 2019

14u28 2 De Haan De uitbater van een brasserie in De Haan moet zich in de Brugse rechtbank verantwoorden voor een slag die hij vorig jaar uitdeelde aan een politieagente. M.D. (49), die ook bewakingsagent is, raakte kort voordien in een vechtpartij verwikkeld met een man die bij hem in de zaak naar het toilet wilde gaan. “Ik wist niet dat het een agente was”, beweert D.

De feiten vonden vorig jaar plaats tijdens het belle époque-feest Trammelant. Op 5 augustus daagden traditioneel een massa bezoekers op in de straten van De Haan. “De beklaagde en z’n echtgenote lieten de ganse dag al bezoekers van de pop-up naast hun zaak bij hen naar het toilet gaan”, pleitte de advocaat van de lokale politie Bredene/De Haan. “Plots werd het hen teveel. De beklaagde raakte met een man in een discussie verwikkeld en belandde in een grondgevecht. Twee agenten stonden om de hoek te wachten voor het rode licht en werden door passanten verwittigd. Ze haalden de vechtersbazen uit elkaar, maar de beklaagde gaf een vrouwelijke inspecteur plots een vuistslag in haar gezicht. Ze liep daarbij een gezwollen lip op. De beklaagde probeerde ook de wapenstok van mijn cliënten te grijpen en kon uiteindelijk met veel moeite geboeid worden.”

Voorbeeldfunctie

M.D. (49), naast uitbater van de brasserie ook bewakingsagent, hangt tien maanden cel boven het hoofd. “Ik kan het me niet voorstellen dat hij ook als bewakingsagent in functie zo zou reageren tegenover de politie”, sprak de procureur. “Dit was schabouwelijk gedrag. Deze man zou een voorbeeldfunctie moeten hebben.” M.D. zelf vraagt de vrijspraak. Hoewel de politie met sirene aan toekwam aan de brasserie en de slachtoffers in uniform waren, beweert de man dat hij niet wist dat het om agenten ging.

“Hij heeft zich gewoon verweerd tegen z’n vermeende belagers en wilde rust in z’n zaak”, stelde z’n advocate. “De echtgenote van mijn cliënt ontzegde een beschonken man die naar het toilet wilde gaan de toegang. Al een ganse dag kwam volk over de vloer, terwijl klanten binnen zaten te eten. Het was voor hen genoeg geweest. Toen de vrouw van mijn cliënt ook bier over zich kreeg, kwam mijn cliënt tussen. Hij voelt zich geviseerd door de politie. Die man waarmee alles begon, werd immers nooit geïdentificeerd.” De twee betrokken agenten vragen in totaal 1.200 euro schadevergoeding. De politiezone Bredene/De Haan vordert 250 euro. Uitspraak op 14 november.