Uitbater groente- en fruitwinkel veroordeeld voor sociale inbreuken Mathias Mariën

08 november 2019

13u34 0 De Haan De uitbater van een groente- en fruitwinkel in De Haan is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 24.000 euro, waarvan de helft met uitstel, voor verschillende sociale inbreuken. Martinus B. (51) betaalde onder meer zeven werknemers niet uit.

De feiten kwamen vorig jaar aan het licht bij verschillende controles in groente- en fruitwinkel Den Haene. Volgens het arbeidsauditoraat liet zaakvoerder Martinus B. (51) vijf werknemers in het zwart werken. Zeven personeelsleden zouden hun loon dan weer niet volledig uitbetaald hebben gekregen. Eén van de slachtoffers vordert een bedrag van 445 euro terug. “Mijn dochter kampt met ADHD en is ook autistisch”, vertelde haar moeder in de Brugse rechtbank. “Ze verstond niet dat ze haar geld niet kreeg, want ze had er immers hard voor gewerkt.” De zaak van Martinus B. ging intussen failliet. De man zelf kwam niet opdagen voor z’n proces en werd bij verstek veroordeeld tot 24.000 euro boete, waar van de helft met uitstel. Hij riskeerde ook een beroepsverbod, maar dat legde de rechter niet op. De vrouw die zich burgerlijke partij stelde kreeg haar schadevergoeding toegekend.