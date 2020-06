Twintiger krijgt voorwaardelijke celstraf voor aanranding van 14-jarig meisje Siebe De Voogt

08 juni 2020

17u22 2 De Haan Een 23-jarige man uit De Haan heeft een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden gekregen voor de aanranding van een 14-jarig meisje. Voor de verkrachting van het slachtoffer werd S.T. vrijgesproken.

De feiten speelden zich op 19 april vorig jaar af, maar het slachtoffer vertelde pas een week later aan haar moeder wat er gebeurd was. Die kende de dader al langer en had haar dochter nochtans al voor hem gewaarschuwd. Volgens de burgerlijke partij gaf S.T. (23) uit De Haan wel vaker meisjes onderdak die thuis waren weggelopen. Het openbaar ministerie stelde dat hij op die manier misbruik maakte van de kwetsbare positie van minderjarige meisjes.

S.T. liep tijdens z'n minderjarigheid als eens tegen de lamp voor verkrachting. Hij gaf toe dat hij met het 14-jarig meisje kuste en dat hij haar borsten betastte. De verkrachting werd door de verdediging met klem betwist. Volgens meester Mélanie Sevenant nam haar cliënt na de feiten zelfs nog de tram met de tiener. Bovendien zou er enkele dagen later zelfs sprake geweest zijn van sms-verkeer tussen beiden. Bewijzen daarvan voorleggen kon S.T. naar eigen zeggen niet, omdat hij z'n gsm in de zee had gegooid. De verdediging vroeg de rechter de opschorting van straf, maar die ging daar maandagmorgen niet op in. Hij legde S.T. een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden op, maar sprak hem wel vrij voor verkrachting.