Twintiger krijgt 18 maanden cel voor rugzak vol drugs Siebe De Voogt

05 december 2019

16u29 0 De Haan Een 27-jarige man uit De Haan heeft een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden gekregen voor drugsfeiten. Eric V. werd deze zomer opgepakt met ene rugzak vol drugs.

De twintiger viel op 27 juli rond 3.30 uur op door zijn verdacht gedrag aan de tramhalte Zwarte Kiezel in De Haan. De politie kwam ter plaatse en trof in z’n rugzak flink wat drugs aan. In totaal had V. 175 gram speed, 15 gram cannabis, bijna 4 gram heroïne en een kleine hoeveelheid cocaïne op zak. De man had naar eigen zeggen de bedoeling om alles zelf te gebruiken. Volgens zijn advocaat stortte V. zich in de drugs, toen z’n vrouw en kind hem verlieten. “Ook op het moment van z’n arrestatie was hij duidelijk onder invloed”, pleitte meester Bram Elyn. V. had amper geld op het moment van z’n betrapping en kocht de drugs volgens de verdediging aan op de poef. In ruil gaf hij de dealer z’n gsm.