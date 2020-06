Twee zwaargewonden bij ontploffing van gasfles aan voetbalkantine, politieman crasht op weg naar interventie Mathias Mariën

15 juni 2020

18u02 6 De Haan Bij een explosie in Wenduine zijn maandag even voor 17 uur twee zwaargewonden gevallen. In een berghok achter de voetbalkantine ontplofte een gasfles. Hoe dat kon gebeuren en wat de twee slachtoffers daar deden, wordt verder onderzocht. “Op weg naar de interventie raakte een van onze politiemensen dan nog eens betrokken bij een zwaar ongeval", zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Het incident speelde zich af op de terreinen van voetbalclub KSK Wenduine langs de Leopold II-laan. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. “De twee slachtoffers zijn niet uit de buurt of bij de voetbalploeg betrokken”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA). “Ook hoe de gasfles kon ontploffen, wordt onderzocht.”

Vast staat wel dat de twee fikse brandwonden opliepen. Bij een van hen zou dat volgens de burgemeester ook in het gezicht en op de borst zijn. Die persoon werd met de helikopter overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek.

Motard aangereden

Op weg naar diezelfde interventie raakte een motorrijder van de politiezone Bredene/De Haan betrokken bij een zwaar verkeersongeval langs de Zeelaan in Bredene. “Door een manoeuvre van een wagen belandde de man in de graskant. Ook bij hem zou er sprake zijn van zware verwondingen”, zegt de burgemeester.